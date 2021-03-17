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تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”

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تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”

تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”
http://almnatiq.net/?p=962103
المناطق - الرياض


عقد تعليم الخرج ممثلا بوحدة تطوير المدارس، اليوم، ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني الأول” تحت شعار ” آفاق”، مستهدفا منسوبات مدارس تطوير في تعليم الخرج.
 
واستهل الملتقى بكلمة افتتاحية لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمة (بنات) شادية بنت سعيد القحطاني تحدثت فيها عن نجاح التعليم عن بعد وأهميته في دعم مهارات التعلم وزيادة مشاركة وتفاعل الطلاب وتطوير مهارات المعلمات والقائدات التقنيه والفنية وتعزير قيم الالتزام والاتقان، مثمنة جهود مدارس تطوير ودورهم الفاعل في التعليم عن بعد.

عقب ذلك انطلقت محاور الملتقى والتي تمثلت في توجهات التعليم واستشراف المستقبل في التعليم عن بعد قدمته مشرفة تطوير علياء الحربي، والممارسات التأملية ودورها في تحسين الأداء من تنفيذ مشرفتا تطوير المدارس فاطمة الشهري و منى العصيمي، وأما التقويم في التعليم عن بعد فقدمته المشرفة رضاء الدوسري، وأخيرا مهارات المعلم الرقمي استعرضته المشرفة عبير الشمري؛ واختُتم برنامج الملتقى باستعراض تجارب مدارس تطوير.

وفي هذا السياق، أكدت مديرة وحدة تطوير المدارس عائشة القحطاني على الهدف الأساسي من ملتقى “آفاق”، وهو دعم للمهارات والاستراتيجيات والخبرات البارزة في مدارس تطوير، ومد جسور الشراكة والتعاون مع الأسرة والمدرسة والمجتمع للمشاركة في إعداد جيل قادر على التأقلم والمنافسه ومواجهة التحديات وتعزيز مهارات حل المشكلات.

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