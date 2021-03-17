الحفظي يتفقد مركز المتطوع التقني بتقنية أبها الثانية

المناطق - أبها:

قام مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، عصر أمس الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمركز “المتطوع التقني” المقام في الكلية التقنية الثانية في أبها.

جاء ذلك ضمن مبادرات المتطوع التقني التي تشرف عليها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير وتعني بصيانة أجهزة الجوال والحاسوب مجاناً.



وأوضح عميد الكلية الأستاذ صالح عبدالرحمن القحطاني بأنة جرى تشكيل فريق عمل من متدربي الكلية المؤهلين للأعمال المهنية والتقنية وبإشراف من مهندسين أصحاب كفاءة عالية من أعضاء هيئة التدريب بالكلية في مجال صيانة الجوالات والحاسب الآلي، لافتًا إلى استمرار الفريق في تنفيذ هذه المبادرة بأعلى معايير الجودة.