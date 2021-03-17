6 أوراق علمية بملتقى “واقع ورؤى” تناقش تجويد وتطوير ” التعليم الإلكتروني”

المناطق - مكة المكرمة:

برعاية وكيل وزارة التعليم العام الدكتور محمد المقبل، انطلقت مساء أمس (الثلاثاء)، فعاليات الملتقى الافتراضي “التعليم عن بُعد.. واقع ورؤى” الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم في جدة، وتستمر أعماله لمدة يومين.

وأكد الدكتور المقبل في كلمته خلال تدشين أعمال الملتقى على أهمية أوراق العمل المطروحه بالملتقى الذي يعول عليه الكثير، مشيدًا بجهود إدارة تعليم جدة في إقامته وتنظيمه بمشاركة أكاديميين ومتخصصين وتربويين من ذوي الخبرة والاختصاص.

وأوضح أن التعليم عن بُعد في المملكة حقق نجاحاً باهراً جعله في مصاف أوائل الدول على مستوى العالم، بفضل الله ثم دعم حكومتنا الرشيدة، والتخطيط المسبق لوزارة التعليم ممثلا في قيادات الوزارة والقيادات في كافة المؤسسات التعليمية، مشيدا بنجاح المعلم والمعلمة للتأقلم بسرعة وبتميز في هذه التجربة الجديدة، مضيفاً أن وزارة التعليم نجحت في تقديم الخدمة التعليمية من خلال الوسائل تقنية متعددة من أبرزها “منصة مدرستي” و24 قناة تعليمية إلى جانب بث الدروس عبر موقع اليوتيوب ومنصة “عين” الإثرائية والروضة الافتراضية وشروحات الدروس وكذلك مصحف مدرستي وغيرها الكثير من البدائل التي وفرتها في زمن قياسي للارتقاء بعملية التعليم عن بعد بجهود متكاملة من منسوبي وزارة التعليم، راجياً أن يعود الملتقى بما هو جديد في تطوير التعليم الإلكتروني وتجويد مخرجاته والاستفادة من تجربة التعليم عن بعد واستثمارها بالشكل المطلوب لتحقيق رؤى المملكة وطموحات وزارة التعليم مثمنا جهود المشاركين في الملتقى.

وفي السياق نفسه، أوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي في كلمته، أن نجاح تجربة التعليم عن بعد في المملكة وتجاوز الصعاب وظروف جائحة كورونا، كل ذلك يؤكد مدى الدعم الذي يجده التعليم في المملكة من قيادتنا ومدى حرصها على سلامة الطلاب والطالبات واستمرار الدراسة رغم التحديات، مضيفاً أن التحول في التعليم العام والجامعي من حضوري إلى رقمي في وقت قياسي يؤكد عظمة هذا البلد وحنكة قيادته مشيرا إلى أن التعليم عن بعد هو تجربة نهضوية مميزة لإخراج جيل يكمل به سواعد الوطن بناء مستقبله لذلك يجب أن يكون التخطيط لهذا المستقبل التعليمي الرقمي بدقة وعناية لمواكبة النهضة الرقمية عالمياً مقدماً الشكر لكافة منسوبي ومنسوبات التعليم والأسر على جهودهم في نجاح العملية التعليمية عن بعد مختتما كلمته بالتأكيد على أن الملتقى يشهد مشاركة نخبة من أهل الخبرة والاختصاص وصولا بمشيئة الله لتحقيق أهدافه لتطوير وتجويد التعليم عن بعد متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

بعد ذلك بدأت أعمال اليوم الأول للملتقى بثلاث جلسات حيث استهلها الأستاذ في كلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الحارثي والمعلم بتعليم الرياض سالم الشمراني بورقة عمل تحدثا من خلالها عن التعليم عن بعد والدافعية، تلاها ورقة عمل عن الابتكار في التعليم الإلكتروني قدمها أستاذ تقنيات التعليم بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالله بن محيّا آل محيّا وأدار الجلسة مستشار المدير العام للتعليم بجدة معجب الزهراني.

وشهدت الجلسة الثانية التي أدارها مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم جدة عبدالرحمن الزهراني تقديم ورقتي عمل تحدث في الأولى منهما وائل العنزي عن التحوّل الرقمي وأثره في الميدان التعليمي فيما استعرض في الورقة الثانية نايف جبلي مدى تأثير المعلم المبتكر في التعليم عن بعد.

وفي ثالث جلسات اليوم الأول من الملتقى والتي أدارها مستشار المدير العام للتعليم بجدة مرعي البركاتي استعرض الدكتور عبدالرحمن الزهراني في الورقة الأولى كيفية التعلم ما بعد كوفيد 19 “ما وراء صدمة الوباء” فيما سلّطت الدكتورة حنان الزين الضوء في الورقة الثانية على الجودة في التعليم الإلكتروني.

وشهد الملتقى في يومه الأول حضور ومشاركة اكثر من 6 الآف مشارك ومشاركة من جميع انحاء المملكة ، فيما يستكمل مساء اليوم الأربعاء أعماله من خلال عرض 10 تجارب وممارسات متميزة من الميدان التعليمي في تطبيق عملية التعليم عن بُعد.