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المياه الوطنية توقع مذكرتي تفاهم مع “ساديب” و “اندبكو” لدعم إنتاج أنابيب الدكتايل ورفع نسبة المحتوى المحلي

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منح الأولوية للمصانع الوطنية في صناعة المياه

المياه الوطنية توقع مذكرتي تفاهم مع “ساديب” و “اندبكو” لدعم إنتاج أنابيب الدكتايل ورفع نسبة المحتوى المحلي

المياه الوطنية توقع مذكرتي تفاهم مع “ساديب” و “اندبكو” لدعم إنتاج أنابيب الدكتايل ورفع نسبة المحتوى المحلي
http://almnatiq.net/?p=962148
المناطق - الرياض

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، إبرام الشركة مذكرتي تفاهم مع شركتين محليتين، هما (ساديب) و(اندبكو)، من أجل دعم صناعة وإنتاج أنابيب الدكتايل محليًا، والتعاون لتطوير المنتج وتعزيز جودته، إضافة إلى دعم منتجات المصانع المحلية القائمة.
وقع مذكرتي التفاهم، اليوم الأربعاء، الموافق 17 مارس 2021 كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، والدكتور سليمان بن عبد العزيز التويجري عضو مجلس المديرين، والرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الدكتايل المحدودة (ساديب)، والدكتور فهد بن محمد بن صالح العذل رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لأنابيب الدكتايل المحدودة (اندبكو)، وذلك في ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، بحضور كبار موظفي الوزارة والشركات المعنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: “إن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع شركتي (ساديب) و(اندبكو) ستعززان المحتوى المحلي في صناعة أنابيب الدكتايل محليًا، وتدعمان كفاءة جودة التصنيع الوطني لها وفق معايير الشركة وإجراءاتها المتبعة لاستقطاب المصانع الوطنية المستوفية لمتطلبات جودة المنتجات الحديثة للمياه، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة”، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلي على المدى البعيد في صناعة المياه.
وأوضح أن مذكرتي التفاهم المبرمتين هما نتاج للتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في منتصف سبتمبر الماضي بمنح الأولوية للمصانع الوطنية، وإصدار دليل المحتوى المحلي الخاص بقطاع المياه وتحديد منهجية وآلية قياس موحدة، والمساعدة على دعم قدرة المصانع الوطنية للوفاء بمتطلبات المشروعات الرأسمالية والعمليات التشغيلية لقطاع المياه.
وبيّن المهندس الموكلي أن هذا التوقيع يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تمنح الأولوية للمصانع الوطنية للوفاء باحتياجات الشركة، ومكونات مشروعاتها وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية والأصول والتقنية.

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