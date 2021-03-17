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إتلاف كمية كبيرة من الأسماك واللحوم مجهولة المصدر في عسير

إتلاف كمية كبيرة من الأسماك واللحوم مجهولة المصدر في عسير
http://almnatiq.net/?p=962150
المناطق - عسير:

في يومها الثالث، واستمرارًا لحملتها الرقابية على المطاعم، أتلفت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة ما يُقارب ١٢٠ كجم من الأسماك واللحوم مجهولة المصدر.

وقال مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي إن الجولات الرقابية مستمرة منذ انطلاق حملة الأمانة على المطاعم مطلع هذا الأسبوع والتي تهدف إلى رفع مؤشر الرضا ومتابعة الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت التي تتعلق بالصحة والغذاء، موضحًا أنه خلال الجولات الميدانية في ثالث أيام الجولة أتلفت الفرق الرقابية ما يُقارب ١٢٠ كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأضاف العاوي أن الجولات محل متابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي الذي يؤكد دائمًا على أهمية تكامل الجهود ومواصلة الأعمال الرقابية سواءً في هذه الحملة أو الحملات السابقة المشابهة، مشيرًا إلى أنه خلال الجولات تم ضبط لحوم حمراء وأسماك فاقدة لخواصها الطبيعية ومتعفنة وغير صالحة للاستخدام الآدمي مع ضبط مجموعةٍ من المخالفات الصحية والبلدية الأخرى منها سوء الحفظ والتخزين بطرق عشوائية علاوةً على عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وسوء النظافة.

وأوضح أنه جرى إعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط إضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات بحقهم، مشددًا على أنه لاتهاون في متابعة المنشآت الغذائية للتأكد من تقديم الغذاء بشكل صحي وسليم، مهيباً ‏بالجميع بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم ٩٤٠.

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