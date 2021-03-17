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أمير الباحة يدشن خدمة “التواصل المرئي المباشر” مع المواطنين والمقيمين في المنطقة

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أمير الباحة يدشن خدمة “التواصل المرئي المباشر” مع المواطنين والمقيمين في المنطقة

أمير الباحة يدشن خدمة “التواصل المرئي المباشر” مع المواطنين والمقيمين في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=962161

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، خدمة استقبال طلبات ومقترحات المواطنين والمقيمين عبر التواصل المرئي.
وأوضح سموه أن هذه الخدمة التي تُنفذ إلكترونياً عبر تقنية متطورة أتاحتها تقنية الاتصالات الحديثة للوصول بخدمات جميع القطاعات في المنطقة إلى المستفيد في موقعه والاستماع للمطالب وسرعة البحث عن الحلول حسب الأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إمارة منطقة الباحة بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في جميع المحافظات والمراكز من متابعة معاملاتهم ومقترحاتهم بكل يسر وسهولة دون تحمل عناء الوصول لمقر إمارة المنطقة.
وتتم جلسات الاستقبال عبر شبكة تقنية يتم من خلالها نقل الجلسات بالصوت والصورة وحسب رغبة المواطن والمقيم، لتسهيل التواصل معه وتجنّب عناء الوصول والانتقال ، في الوقت الذي ستعقد فيه هذه الجلسات بكل خصوصية وسرية تامة.
إلى ذلك جدّدت إمارة منطقة الباحة دعوتها للجميع إلى الدخول إلى تطبيق “أبشر” لتعبئة الحقول المطلوبة، ليتم التواصل بعدها مع الموظف المختص، وتسهيل تقديم الخدمة والتواصل بكل يسر وسهولة.

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