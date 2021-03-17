اتلاف 2000 كيلو جرام أغذية فاسدة ومصادرة 3 طن من أدوات وأواني بأحد رفيدة

المناطق - أحد رفيدة

ضبطت فرق الرقابة ببلدية محافظة أحد رفيدة أحد المطاعم ، والذي تديره مجموعة من العمالة، استغلت أحد المواقع المجاورة لتخزين مواد غذائية فاسدة.