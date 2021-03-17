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اتلاف 2000 كيلو جرام أغذية فاسدة ومصادرة 3 طن من أدوات وأواني بأحد رفيدة

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اتلاف 2000 كيلو جرام أغذية فاسدة ومصادرة 3 طن من أدوات وأواني بأحد رفيدة

اتلاف 2000 كيلو جرام أغذية فاسدة ومصادرة 3 طن من أدوات وأواني بأحد رفيدة
http://almnatiq.net/?p=962162
المناطق - أحد رفيدة

ضبطت فرق الرقابة ببلدية محافظة أحد رفيدة أحد المطاعم ، والذي تديره مجموعة من العمالة، استغلت أحد المواقع المجاورة لتخزين مواد غذائية فاسدة.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية، رصدت تحركات العمالة والتي كانت تتردد على أحد المواقع المجاورة ، وتمكنت الفرق التفتيشية من ضبط المخالفات واعداد التقارير الميدانية وتوثيقها ، والذي تبين أنه قد تم تحويله إلى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة. 

وأفاد بأنه تم ضبط 250 كجم من الخضار و 350 كجم من الدقيق و360 كجم من الأرز و160 كجم من الملح والتي فقدت خواصها الطبيعية علاوة على تعفنها وعدم صلاحية استخدامها الآدمي، بالإضافة إلى ضبط مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم تحضيرها بشكل غير مطابق للاشتراطات الصحية ونقلها وتخزينها في أماكن تفتقد للاشتراطات الصحية علاوة على سوء النظافة, وايضاً مصادرة اواني غير صالحة للاستعمال تقدر كمياتها بحوالي 3 طن.

كما نفَّذت البلدية حملة على الباعة الجائلين المخالفين بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة.

وأشار رئيس البلدية أنه تم مصادرة 825 كيلوغرام من الخضروات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين حيث تم إتلافها كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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