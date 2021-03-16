استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم ، ذوي شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام جابر بن شرفي بن جابر أبو ساق – رحمه الله- ، وعدد من أفراد أسرة آل أبوساق.
ورفع ذوي الشيخ أبوساق وأفراد أسرته شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ، لتعازيهما في وفاة الشيخ أبو ساق التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم ، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر – حفظهم الله-.
كما قدم آل أبوساق شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة نجران على تعازيهما ومواساتهما لهم في الفقيد ، مشيدين بما قدمته القيادة للفقيد طيلة فترة تلقيه العلاج ، -سائلين الله تعالى- أن يحفظ لبلادنا قيادتها الرشيدة ويديم نعمة الأمن والأمان.
أمير نجران يستقبل ذوي الشيخ أبوساق والعديد من أفراد أسرته
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم ، ذوي شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام جابر بن شرفي بن جابر أبو ساق – رحمه الله- ، وعدد من أفراد أسرة آل أبوساق.
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