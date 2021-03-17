جامعة القصيم تنظم ندوة «ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»

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نظمت جامعة القصيم، ممثلة في وحدة الوعي الفكري، برعاية معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة، يوم الإثنين الموافق 2/8/1442هـ، ندوة علمية افتراضية بعنوان “ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية”، وذلك تفعيلًا للمبادرة الدعوية التي تبنتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة وزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن من خلال استهداف اللُحمةَ الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع.

شارك في الندوة، الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد، والدكتور فهد بن سليمان الفهيد، الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الهليل الباحث بالإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، وقد أدار الندوة الأستاذ الدكتور فهد بن إبراهيم الضالع، المشرف على وحدة الوعي الفكري بالجامعة.

واستعرضت الندوة، بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، وتحذير شباب الوطن وتوعيتهم بخطورة السير خلف هذه “الجماعة الإرهابية” التي تتبنى الدعاوى الزائفة والأفكار المنحرفة وتحيد عن النهج الوسطي للدين الإسلامي الحنيف، كما تطرقت لتفنيد مزاعمهم والرد على شبهاتهم وأفكارهم المنحرفة وإرهابهم وتبيان صحيح الدين.

كما سلطت هذه الندوة الافتراضية، التي حضرها قرابة 440 مستفيد ومستفيدة من منسوبي الجامعة، الضوء على كيفية حماية وطننا وشبابنا من الأفكار المتطرفة للوقاية من أساليب الجماعة المستخدمة في استدراج الأفراد من الشباب والفتيات.