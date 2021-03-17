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أمانة الاحساء تُطلق الإصدار الثاني لنظام ( رفع الأثاث التالف والأنقاض )

أمانة الاحساء تُطلق الإصدار الثاني لنظام ( رفع الأثاث التالف والأنقاض )
http://almnatiq.net/?p=962203
الاحساء- المناطق

اطلقت أمانة الاحساء الإصدار الثاني للتطبيق الالكتروني ( خدمة رفع الأثاث التالف والانقاض ) ، وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد بن محمد الزهراني ان من مستهدفات اطلاق هذه الإصدار (معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ، تقليل كميات الانقاض مجهولة المصدر، توحيد قنوات توفير الخدمة ، سهولة تنسيق الطلبات وتحديد المواعيد ) ، وان ذلك يأتي ضمن خطوات الأمانة الرامية الى تطوير حلول الاعمال وهندسة الاجراءات وحوسبتها عبر استخدام التقنية الحديثة في تقديم خدمات القطاع البلدي ، مؤكداً على ان الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، والسعي الى تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان .
وأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير … التطبيق يوفر خدمة الكترونية تُسهّل على المستفيدين التخلص من الأثاث التالف وتحافظ على البيئة من التشويه البصري برميها في المواقع العامة ، كماان التطبيق يتميز بأنه ” يتيح للمستفيدين تقديم الطلبات الجديدة ومتابعة السابقة ، تمكين الإدارة المختصة من متابعة طلبات المستفيدين واعتمادها وتحويلها ، يُمكّن مدير الإدارة من متابعة جميع الاعمال ، تقييم الخدمة من قبل المستفيدين “.

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