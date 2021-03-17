رئيس غرفة الشرقية: نظام التخصيص شهادة ثقة بأن القطاع الخاص مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبد الحكيم بن حمد العمّار الخالدي، بإقرار مجلس الوزراء لنظام التخصيص، يوم أول أمس الثلاثاء 16مارس2021م، مؤكدًا أنه (شهادة ثقة في قدرات القطاع الخاص بهذا البلد المعطاء، وإنه مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية)؛ إذ يُعزز نظام التخصيص أكثر من دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، ويُؤشر بإقباله على العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة، ومن جانب آخر يُمكّن الحكومة من تركيز مهامها في الأدوار التشريعية والتنظيمية، رافعًا شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين –حفظهم الله- على هذه الثقة الكبيرة في قدرة القطاع الخاص على تحمل المسؤولية.

وقال الخالدي، إن إتاحة الأصول الحكومية أمام المستثمرين، إنما يُحسن – بلا شك- من جودة الخدمات المُقدمة أمام المواطنين والمُقيمين،ويُضفي عليها كامل السمات التي يتميـز بها القطاع الخاص، ويُسهم في تقليل تكاليفهاويزيد من إيراداتها، وإنه يسير بالتوافق مع مستهدفات رؤية2030م، التي كان من ضمن برامجها الأساسية برنامج التخصيص، لافتًا إلى ضرورة أن يكون القطاع الخاص عند مستوى الحدث، ولا يكتفي بما وصل إليه، ولا يتوقف عند الإنجازات التي تحققت، بل عليه أن يطوّر من أدواته، فصدور النظام الجديد يُحمّله مسؤولية كبيرة.

وأكد الخالدي، على توافر البنـى التحتية (القانونية، والنظامية والإنشائية) المؤيدة لخيار التخصيص، الذي هو خيار استراتيجي هام، سوف يُسهم في رفع مستوى الخدمات، ويزيد من مُساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ويدعم جهود الدولة المتواصلة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، مُشيرًا إلى أن نظام التخصيص خطوة مهمة، يتبعها تنظيم وضبط وتحديد أُسس إتمام الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير فرصًا استثمارية جاذبة، وبالتالي المزيد من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية.