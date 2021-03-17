أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

جازان - فضه عطيف؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بمكتبه اليوم ، مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان علي بن محمد معتبي وعددا من منسوبي المركز .

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي الخاص بالمركز للعام الماضي 2020م , مستمعاً لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من معلومات وإحصائيات حول الخدمات والمبادرات التي قدمها لذوي الإعاقة ، عبر العديد من البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية ممثلة بنخبة من المختصين في مجال الإعاقة.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتمام بذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم ، وتذليل جميع التحديات التي تواجههم ، وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة، مشيداً بالدور البارز الذي يقدمه مركز جمعية الأطفال لذوي الإعاقة من الخدمات العلاجية والتعليمية والتأهيلية.

كما نوه سموه بجهود الجمعية برئاسة رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، وتحقيقها لإنجازات نموذجية في مجال رعاية ذوي الاعاقة ، وذلك امتداداً لرعاية الدولة لكافة فئات المجتمع ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات كافة والعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، توافقاً مع حرص قيادتنا الرشيدة على تسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع .

من جهته عبر مدير المركز المعتبي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات بما يضمن تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من خدمات مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة .

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر .