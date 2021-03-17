احدث الأخبار

أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
منطقة جازان
 رئيس غرفة الشرقية: نظام التخصيص شهادة ثقة بأن القطاع الخاص مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية
المنطقة الشرقية
 جامعة القصيم تنظم ندوة «ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»
منطقة القصيم
 أمانة الاحساء تُطلق الإصدار الثاني لنظام ( رفع الأثاث التالف والأنقاض )
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
أبرز المواد
 موارد حائل تنفذ 31282 زيارة تفتيشية وترصد 1782 مخالفة في عام 2020 وتكرم المفتشين والمفتشات المتميزين
منطقة حائل
 أمين القصيم يوقع عقد لنظافة شرق مدينة بريدة بـ71 مليون ريال
منطقة القصيم
 أمير مكة المكرمة ونائبه يلتقيان مسؤولين في عدة قطاعات ويبحثان الموضوعات الخاصة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 برعاية كريمة من سمو ولي العهد.. إطلاق برنامج “صُنع في السعودية” في الـ 28 مارس الجاري
أبرز المواد
 إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
أبرز المواد
 انخفاض سعر خام القياس العالمي إلى 68.15 دولاراً
أبرز المواد
 برنامج تطوير الصناعة الوطنية يوقع اتفاقية تعاون لدعم وتطوير الممكنات التمويلية والاستثمارية
أبرز المواد
أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

منطقة جازان
رئيس غرفة الشرقية: نظام التخصيص شهادة ثقة بأن القطاع الخاص مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية

رئيس غرفة الشرقية: نظام التخصيص شهادة ثقة بأن القطاع الخاص مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية

المنطقة الشرقية
جامعة القصيم تنظم ندوة «ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»

جامعة القصيم تنظم ندوة «ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»

منطقة القصيم
أمانة الاحساء تُطلق الإصدار الثاني لنظام ( رفع الأثاث التالف والأنقاض )

أمانة الاحساء تُطلق الإصدار الثاني لنظام ( رفع الأثاث التالف والأنقاض )

المنطقة الشرقية

أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
http://almnatiq.net/?p=962216
جازان - فضه عطيف؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بمكتبه اليوم ، مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان علي بن محمد معتبي وعددا من منسوبي المركز .

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي الخاص بالمركز للعام الماضي 2020م , مستمعاً لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من معلومات وإحصائيات حول الخدمات والمبادرات التي قدمها لذوي الإعاقة ، عبر العديد من البرامج التعليمية والطبية والتأهيلية التي تقدمها الجمعية ممثلة بنخبة من المختصين في مجال الإعاقة.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتمام بذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم ، وتذليل جميع التحديات التي تواجههم ، وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة، مشيداً بالدور البارز الذي يقدمه مركز جمعية الأطفال لذوي الإعاقة من الخدمات العلاجية والتعليمية والتأهيلية.
كما نوه سموه بجهود الجمعية برئاسة رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، وتحقيقها لإنجازات نموذجية في مجال رعاية ذوي الاعاقة ، وذلك امتداداً لرعاية الدولة لكافة فئات المجتمع ، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية مواصلة الجهود من قبل الجمعيات كافة والعمل والحرص في جانب التعليم والتدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، توافقاً مع حرص قيادتنا الرشيدة على تسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع .

من جهته عبر مدير المركز المعتبي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات بما يضمن تقديم جميع الخدمات للمستفيدين من خدمات مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة .

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر .

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
مياه جازان تعلن تشغيل شبكة جديدة وإيقاف الضخ بالشبكة القديمة في الخشابية

مياه جازان تعلن تشغيل شبكة جديدة وإيقاف الضخ بالشبكة القديمة في الخشابية
تشغيل الشبكة الجديدة للمياه بقرية الخشابية وايقاف الضخ بالشبكة القديمة

تشغيل الشبكة الجديدة للمياه بقرية الخشابية وايقاف الضخ بالشبكة القديمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*