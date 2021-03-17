احدث الأخبار

«الشؤون الإسلامية» تغلق 12 مسجداً في 8 مناطق بعد إصابات كورونا بين المصلين
أبرز المواد
 محافظ أملج يودع “الفرشوطي”
منطقة تبوك
 أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
منطقة جازان
 رئيس غرفة الشرقية: نظام التخصيص شهادة ثقة بأن القطاع الخاص مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية
المنطقة الشرقية
 جامعة القصيم تنظم ندوة «ومضات حول بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية»
منطقة القصيم
 أمانة الاحساء تُطلق الإصدار الثاني لنظام ( رفع الأثاث التالف والأنقاض )
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
أبرز المواد
 موارد حائل تنفذ 31282 زيارة تفتيشية وترصد 1782 مخالفة في عام 2020 وتكرم المفتشين والمفتشات المتميزين
منطقة حائل
 أمين القصيم يوقع عقد لنظافة شرق مدينة بريدة بـ71 مليون ريال
منطقة القصيم
 أمير مكة المكرمة ونائبه يلتقيان مسؤولين في عدة قطاعات ويبحثان الموضوعات الخاصة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 برعاية كريمة من سمو ولي العهد.. إطلاق برنامج “صُنع في السعودية” في الـ 28 مارس الجاري
أبرز المواد
 إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
أبرز المواد
«الشؤون الإسلامية» تغلق 12 مسجداً في 8 مناطق بعد إصابات كورونا بين المصلين

«الشؤون الإسلامية» تغلق 12 مسجداً في 8 مناطق بعد إصابات كورونا بين المصلين

أبرز المواد
محافظ أملج يودع “الفرشوطي”

محافظ أملج يودع “الفرشوطي”

منطقة تبوك
أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

منطقة جازان
رئيس غرفة الشرقية: نظام التخصيص شهادة ثقة بأن القطاع الخاص مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية

رئيس غرفة الشرقية: نظام التخصيص شهادة ثقة بأن القطاع الخاص مؤهل كافيًا لإدارة الأصول الحكومية

المنطقة الشرقية

«الشؤون الإسلامية» تغلق 12 مسجداً في 8 مناطق بعد إصابات كورونا بين المصلين

«الشؤون الإسلامية» تغلق 12 مسجداً في 8 مناطق بعد إصابات كورونا بين المصلين
http://almnatiq.net/?p=962224
المناطق_ الرياض

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 12 مسجد مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 38 يوماً 306 مساجد تم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الأربعاء أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجدين في المناطق التالية: مكة المكرمة، والشرقية، والحدود الشمالية، وعسير، وتم رصد حالتين اصابة بها ومسجد في كلاً من: منطقة الجوف، ومنطقة جازان، ومنطقة الباحة، ومنطقة نجران، بمعدل اصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة إلى إعادة فتح 11 مسجد ثلاثة منها في منطقة الجوف، واثنين في منطقتي الرياض والقصيم، ومسجد في كلاٍ من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراحٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسئولية وطنية يشارك فيها الجميع.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
برعاية كريمة من سمو ولي العهد.. إطلاق برنامج “صُنع في السعودية” في الـ 28 مارس الجاري

برعاية كريمة من سمو ولي العهد.. إطلاق برنامج “صُنع في السعودية” في الـ 28 مارس الجاري
إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

إغلاق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*