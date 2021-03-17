المسؤولية الإجتماعية بالقصيم تؤهل 42 فتاة لسوق العمل

أنهت وحدة المسؤولية الاجتماعية بمحافظة عنيزة دورة تدريبية متخصصة أنضم لها 42 فتاة. ممن تنطبق عليهم الشروط. حيث عنيت الدورة في تدريب الفتيات على مهارات البيع والشراء. ومهارات صنع الهدايا وتغليفها .. وعمل الزهور .. إضافة إلى مهارات تسريح الشعر والمكياج .. وطهي بعض الأكلات الشعبية وصناعة العصيرات ..

وتهدف الدورة إلى تهيئة الفتيات وتدريبهن وإكسابهن المهارات المناسبة. حيث سيتم تمكين هذه الفتيات من العمل المباشر في الأسواق الشعبية والمهرجانات والفعاليات .. بهدف فتح المجال لهن للعمل والكسب المالي .. الذي يساعدهن ويساعد أسرهن.

وقد تم تدريب الفتيات تحت إشراف عدداً من المدربات المؤهلات والمتخصصات.

وتسعى إدارة المسؤولية الاجتماعية إلى أن يتم تحويل الفتيات إلى عاملات مؤهلات ومنتجات ضمن برنامج “من الرعوية إلى الإنتاجية” والتعاون في هذا المجال مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.