نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ. مهدي بن سعد المزارقة بمناسبة تعيينه بمنصبه.

وشدد سموه الكريم على ضرورة أن يتم التوسع في التقارير التلفزيونية التي تبث من المنطقة الشرقية بحيث تشمل استعراض تاريخ ومقومات المنطقة خطوات التنمية التي تشهدها المنطقة الشرقية في ظل دعم القيادة الرشيدة

من جهته شكر المزارقة سمو نائب أمير الشرقية على الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع الشرقي هيئة الإذاعة والتلفزيون.