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أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير الشرقية والهيئة العامة لعقارات الدولة

أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير الشرقية والهيئة العامة لعقارات الدولة
http://almnatiq.net/?p=962251
المناطق_الدمام

برعاية ومباركة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية،

 وقّع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية ومعالي الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة مذكرة تعاون بين الهيئتين؛ وذلك صباح اليوم (الأربعاء) في ديوان الإمارة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المناطقية واستدامتها من خلال المشاركة الفاعلة بالأعمال والمعلومات المتاحة، وبما يدعم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تمكينه في الاستثمار والتطوير والتنمية، وهو ما سيسهم في تنمية شاملة وتطوير مستدام بالمنطقة الشرقية وطرح فرص جديدة بالمنطقة.

‎وقال معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عبّاس بافقيه إنّ المذكرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات الهيئة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن ذلك التعاون في الإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة في المنطقة الشرقية لصالح هيئة تطوير المنطقة الشرقية، إضافةً إلى التعاون في استخدام عقارات الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل مما يسهم في تعظيم المنفعة والدور التنموي.

‎من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق إنّه “بدعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الهيئة وسمو نائبه -يحفظهما الله- تواصل الهيئة توسيع قاعدة شركائها الفاعلين والمؤثرين في صناعة القرار التنموي، وذلك انطلاقاً من دور هيئات تطوير المناطق والمدن في رسم السياسات العامة لتنمية المنطقة وتطويرها، ووضع حزمة الإجراءات والبرامج الداعمة في المنطقة”، مؤكّداً أنّ الهيئة العامة لعقارات الدولة تمثّل -وفق ما منحها تنظيمها الصادر مؤخراً- دوراً هاماً في تخصيص عقارات الدولة، ووضع آليات لتحقيق الاستثمار الأمثل لتلك الأصول، وهيئة تطوير الشرقية وفق هذه المذكرة ستعمل مع هيئة عقارات الدولة على تفعيل عدد من الأدوار المشتركة بين الجهتين، لتحقيق العوائد الاقتصادية المأمولة

‎وقال معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عبّاس بافقيه إنّ المذكرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات الهيئة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية في إطار رؤية المملكة الطموحة 2030، ومن ذلك التعاون في الإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة في المنطقة الشرقية لصالح هيئة تطوير المنطقة الشرقية، إضافةً إلى التعاون في استخدام عقارات الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل مما يسهم في تعظيم المنفعة والدور التنموي.

‎من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق إنّه “بدعم ومتابعة سمو رئيس مجلس الهيئة وسمو نائبه – يحفظهما الله- تواصل الهيئة توسيع قاعدة شركائها الفاعلين والمؤثرين في صناعة القرار التنموي، وذلك انطلاقاً من دور هيئات تطوير المناطق والمدن في رسم السياسات العامة لتنمية المنطقة وتطويرها، ووضع حزمة الإجراءات والبرامج الداعمة في المنطقة”، مؤكّداً أنّ الهيئة العامة لعقارات الدولة تمثّل -وفق ما منحها تنظيمها الصادر مؤخراً- دوراً هاماً في تخصيص عقارات الدولة، ووضع آليات لتحقيق الاستثمار الأمثل لتلك الأصول، وهيئة تطوير الشرقية وفق هذه المذكرة ستعمل مع هيئة عقارات الدولة على تفعيل عدد من الأدوار المشتركة بين الجهتين، لتحقيق العوائد الاقتصادية المأمولة”.

وأضاف المطلق “نثمن دعم صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- والرعاية الكريمة لمثل هذه المبادرات، وسنسعى مع فريق العمل إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لما فيه رفعة الوطن بإذن المولى”.

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