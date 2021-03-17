أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

المناطق_الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ. مهدي بن سعد المزارقة بمناسبة تعيينه بمنصبه.



وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية المزارقة بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد متمنياً له التوفيق في مهام عمله، وشدد على أن تعمل وسائل الإعلام وخاصة أن تظهر المنجزات وتحاكي اهتمام المتلقي وفق قيم أخلاقيات العمل الإعلامي.

من جهته شكر المزارقة سمو أمير الشرقية على الدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون.