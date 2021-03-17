أمانة عسير تتخطى نسبة إنجاز 52% لمشروع رفع الأنقاض

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تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المُخلفات ومعالجة عناصر التشوه البصري في جميع مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها تنفيذ محاور مبادرة “معالجة التشوه البصري”.

ورفعت الأمانة ما يزيد عن 48 ألف متر مكعب من الأنقاض, بنسبة إنجاز وصلت إلى 52,77% ، كما تمت ترسية مشروع رفع الأنقاض ومخلفات الهدم على إحدى الشركات الوطنية لمدة 1080 يومًا من خلال إدارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة.