أمانة الشرقية تنظم برنامجاً تدريبياً بعنوان ” توثيق نظام إدارة الجودة ” لمنسوبيها

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نظّمت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء 04/08/1442هـ، برنامجاً تدريبياً بعنوان ” توثيق نظام إدارة الجودة “، والذي يهدف إلى تطوير قدرات منسوبيها في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وتنمية القدرة على تطبيق المواصفة الدولية ايزو 9001-2015.

ويأتي البرنامج الذي تقوم عليه الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي، انسجاماً مع رؤية الأمانة ورسالتها وأهدافها ضمن أهمية العمل بخطى متسارعة وراسخة بطريقة علمية وحديثة، وتطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة يومين يتم من خلالها معرفة وفهم منهجية العمليات، وكيفية تطبيقها في عمليات وإجراءات العمل، خاصة فيما يتعلق بنظام إدارة الجودة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه جميع المشاركين بضرورة الاستفادة من الخبرات والمهارات التي يتم توفيرها بمثل هذه المناسبات والعمل على تطبيقها؛ بما يساهم في دفع مستوى الجودة والتميز لتحقيق أهداف الأمانة والحصول على رضا أعلى للمستفيدين.

من جهته أشار مدير عام الجودة والتميز المؤسسي المهندس علي بن سعيد القرني إلى أهمية وضع الخطط والمناهج وتوفير الموارد والدعم لتطوير مستوى الجودة بالخدمات والمشاريع التي تقدمها وتعمل عليها الأمانة ليصبح التطوير ثقافة ترتكز على الاستدامة والإبداع والابتكار لمواكبة المتغيرات في البيئة المحيطة، لتحقيق النجاح في تطبيق الجودة والالتزام بها وتحقيق أهداف الأمانة.