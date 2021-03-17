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محافظ البكيرية يلتقي المجلس الجديد للجنة شباب المحافظة

محافظ البكيرية يلتقي المجلس الجديد للجنة شباب المحافظة
http://almnatiq.net/?p=962274
المناطق_محمد المسلم

التقى محافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي في مكتبه بمقر المحافظة رئيس وأعضاء لجنة شباب محافظة البكيرية بعد إعادة تشكيله بحضور  وكيل المحافظة الأستاذ نادر بن فهاد آل نادر.وقدم محافظ البكيرية العريفي شكره لسمو أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ لموافقته الكريمة على إعادة تشكيل لجنة شباب المحافظة وسعي سموه الدائم على الرقي بأبنائنا وبناتنا ، مهنئاً اختيار عبدالله بن محمد الخليفي رئيساً للجنة و عبدالملك بن ناصر الخزيم  نائباً للرئيس خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الجديد في قاعة الاجتماعات بالمحافظة برئاسة المحافظ.وأكّد المحافظ أن لجنة الشباب دورها كبير من خلال أنشطتها وبرامجها الهادفة التي تواكب تطلعات شباب وشابات المحافظة في بناء المستقبل وإشراكهم في أعمال التنمية ودفع عجلة التطور.من جهته قدّم رئيس اللجنة عبدالله الخليفي خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم لثقته ـ حفظه الله ـ في اختيارهم ، مشيداً بحرص ومتابعة وتشجيع محافظ البكيرية للأعمال والأنشطة التي تقيمها اللجنة بكل ما تحتاج ، مؤكداً بأن اللجنة على أتم الاستعدادات لعمل كل ما من شأنه رفعة المحافظة وأبناءها .

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