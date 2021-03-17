فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة يزور البكيرية ويطلع على معالمها التراثية والتنموية

المناطق_محمد المسلم

زار فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة ضمن زيارتهم لمنطقة القصيم حاليًا لمحافظة البكيرية يتقدمهم قائد فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة المستشار المهندس سعد العمري، بضيافة وتنسيق لجنة أهالي البكيرية.

حيث كانت بداية زيارة فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة لمحافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي بمقر المحافظة وعبر محافظ البكيرية عن إعجابه بهمة الفريق معبرا عن شكره على اختيار البكيرية أحد مسارات الفريق ومتمنياً لهم التوفيق في رحلتهم بعدها انطلقت جولة الفريق بالمحافظة من مبنى لجنة أهالي البكيرية حيث اطلعو على ما يحويه المبنى من إنجازات للجنة الأهالي ثم توجه الفريق إلى الوجيه سليمان بن علي الدخيل بعد ذلك زار الفريق نادي البكيرية الرياضي واطلعوا على منشات النادي ثم زار متحف الشيخ صالح الدخيل الله رحمه الله وتجول الفريق داخل المتحف الذي يحوي المحنطات وطريقة التحنيط والأساليب العلمية له بالإضافة لقسم التوثيق ثم زار الفريق

وأحدية الدكتور عبدالله المحسن ومكتبة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الخيرية ، كما زار الفريق مقصورة السويلم الأثرية وتعرف على ما تحويه من عمق تاريخي وقطع ومقتنيات أثرية ,كما زار المنطقة التاريخية وسور البكيرية القديم والمسجد التحتي وهو أقدم مسجد بالمحافظة ثم توجه الفريق إلى مقصورة الراجحي التراثية عبر الجادة التاريخية واطلع على ما تحويه كمبنى المقصورة والمسجد القديم الأثري والسواني وهي عملية استخراج الماء من البئر (القليب) باستخدام الجمال بعدها زار الفريق بيت عبدالله الدخيل التراثي وكان في استقبالهم الأستاذ محمد بن عبدالله الدخيل الذي عرف بمحتويات البيت وحياة الأسرة قديماً وأساليب وأنماط العيش فيه وتناول الجميع وجبة الغداء في ضيافة الوجيه محمد الدخيل

ثم قام الفريق بزيارة محمية العميد متقاعد عبدالله البراك للنباتات البرية ، ثم حديقة الفراولة والبلاك بيري “التوت البري” واطلع على ما تحويه من فعاليات متنوعة وتعرف على طريقة زراعة الفراولة والتوت وطريقة ريها “الزراعة المائية” وعن تجربة الزراعة الذكية للبيوت المحمية كما شارك في فعالية قطف الفراولة والتوت بعد ذلك توجه الفريق لمتحف ومحمية عبدالرحمن بن محمد الراجحي وتجولوا بالمتحف والمحمية وقدم الأستاذ عبدالرحمن الراجحي شرحا وافياً عن ما يحتويه المتحف المتخصص بالمقتنيات الأثرية والتراثية النادرة والذي يحتوي على نماذج تحاكي اساليب الحياة القديمة ,والمحمية من الطيور المهاجرة وطيور الزينة كما زار الفريق متحف عبدالله بن عبدالكريم الخزيم الذي يحتوي على مقتنيات نادرة وتاريخ البكيرية.

وأشاد فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة بالمعالم السياحية والتاريخية والتنموية التي مرّ بها عند دخوله محافظة البكيرية ، وجمال الطبيعة التي حباها الله بها ، وبين الفريق أن البكيرية تعتبر مقصدًا للسياح لما تملكه من مقومات سياحية عديدة ومتنوعة، معرباً عن شكره وتقديره للجنة الأهالي على الاستضافة ولمحافظ وأهالي البكيرية على حسن الاستقبال والحفاوة والتكريم.