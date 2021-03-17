أمير القصيم يتسلّم مجسماً لأولبرقية إلكترونية بالمملكة

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مجسماً لأول برقية إلكترونية على مستوى المملكة التي ارسلها سموه إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في ديوان الإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة القصيم فهد العواد, اليوم, مدير الإتصالات السعودية بالقصيم الدكتور محمد بن سليمان الناصر.

واستمع سمو أمير القصيم لشرح موجز عن ما تحقق للمبادرة التي أطلقتها إمارة المنطقة لتطوير إرسال نظام البرقيات والتعاميم التقني الجديد, بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية stc، الذي يعتمد على رقمنة البرقيات والتعاميم بواسطة تطبيق mystc , وذلك تقليلاً من الهدر البيئي للورق وتحقيقاً للاستدامة.

واكد سمو أمير القصيم على أهمية الإستفاد من التقنية الحديثة والرقمنة في جميع التعاملات الحكومية ، مشيراً سموه إلى أن المملكة تشهد تحولا تقنياً كبيرا في شتى المجالات ، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية وخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب .