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وكيل إمارة الجوف يفتتح مقر جمعية قدوة لرعاية الأيتام

وكيل إمارة الجوف يفتتح مقر جمعية قدوة لرعاية الأيتام
http://almnatiq.net/?p=962308
المناطق_الجوف

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشن وكيل إمارة المنطقة حسين آل سلطان , مقر جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف.
وتجول آل سلطان بمقر الجمعية ودشن الموقع الإلكتروني، كما تسلم تقريرا عن عمل الجمعية خلال الفترة الماضية والخطة التشغيلية لعام 2021م ، حيث ترعى الجمعية حوالي أربعمائة يتيم ويتيمة .

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