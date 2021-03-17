وكيل إمارة الجوف يفتتح مقر جمعية قدوة لرعاية الأيتام

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، دشن وكيل إمارة المنطقة حسين آل سلطان , مقر جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف.

وتجول آل سلطان بمقر الجمعية ودشن الموقع الإلكتروني، كما تسلم تقريرا عن عمل الجمعية خلال الفترة الماضية والخطة التشغيلية لعام 2021م ، حيث ترعى الجمعية حوالي أربعمائة يتيم ويتيمة .