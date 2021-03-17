استئصال الكلية والحالب لطفل عن طريق المنظار الجراحي بمستشفى الخميس للولادة

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تمكّن- بفضل الله – فريق طبي بقسم جراحة الكلى والمسالك لدى الأطفال بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر عامين ، حيث تبين بعد الفحص السريري، وإجراء الفحوصات المخبرية، والإشعاعية اللازمة أنه يعاني التهابات متكرره بسبب الارتجاع وفقدان وظيفة الكلية اليمنى .

حيث تمت عملية استئصال الكلية والحالب بنجاح عن طريق المنظار الجراحي لأول مره بالمستشفى

، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي أجراها المستشفى في جراحة المسالك البولية للأطفال من إصلاح العيوب الخلقية في الكليتين والعمليات الترميمة للأعضاء التناسلية وغيرها من العمليات التي أجريت بكفاءت متخصصة في جراحات مسالك الأطفال وحديثي الولادة.