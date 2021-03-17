أمير القصيم يلتقي العمر بمناسبة تكليفه مديرا للقطاع الشمالي بهيئة الإذاعة والتلفزيون

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, الأستاذ فهد بن محمد العمر بمناسبة صدور قرار تكليفه مديرا للقطاع الشمالي بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبارك سموه للأستاذ فهد العمر هذه الثقة، سائلاً الله تعالى أن يوفقه في خدمة الإعلام وإبراز الجهود وما تحقق للمنطقة إعلامياً , مثمناً الجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بالمنطقة، مثمناً كافة الجهود التي تبذل في الهيئة والتي تأتي وفق رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع وبما تتطلبه المرحلة القادمة.

من جهته عبر الأستاذ فهد العمر ، عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم , سائلا الله عز وجل أن التوفيق لتحقيق التطلعات المأمولة.