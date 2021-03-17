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أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

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أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. سفراء دول شقيقة وصديقة يقدمون أوراق اعتمادهم
http://almnatiq.net/?p=962324

تشرف أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ـ عبر الاتصال المرئي ـ، اليوم، بتقديم أوراق اعتمادهم سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
وقدم أوارق اعتماده سفيراً لبلاده كل من: سفير الولايات المتحدة المكسيكية أنيبال غوميز توليدو، وسفير جمهورية كوت ديفوار كوليبالي دريسا، وسفير المملكة المتحدة نيل كرمبتون، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية أحمد جاويد مجددي، وسفير جمهورية إيطاليا روبرتو كانتوني، وسفير جمهورية البيرو خوسيه لويس ساليناس مونتيس، وسفير جمهورية السودان عادل بشير حسن بشير، وسفير جمهورية بنغلاديش محمد جاويد باتواري، وسفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيومنت، وسفيرة مملكة هولندا جانيت ألبيردا، وسفير جمهورية طاجكستان أكرم كريمي، وسفير البوسنة والهرسك محمد يوسيتش، وسفير الجمهورية الفرنسية لودوفيك بوي، وسفير جمهورية أوغندا إسحاق بيروما سيبوليمي، وسفير اليونان أليكسيس كونستانتوبولوس، وسفير جمهورية اتحاد ميانمار تين يو، وسفير الجمهورية التونسية هشام الفوراتي، وسفير جمهورية لاتفيا (غير المقيم) أتيس سيانيتس، وسفير جمهورية رواندا (غير المقيم) إيمانويل هاتيجيكا، وسفير سلطنة عمان صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، وسفير جمهورية مالطا كلايف أكويلينا سبانيول، وسفير جمهورية إستونيا (غير المقيم) جان رينهولد، وسفير اليابان فوميو إيواي، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.
وقد رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم ـ أيده الله ـ نقل تحياته لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دولهم، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولدولهم بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جهتهم، نقل السفراء، تحيات قادة دولهم، لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة.

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