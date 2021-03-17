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أمين القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي

أمين القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي
http://almnatiq.net/?p=962330
المناطق_بريدة

أستقبل أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي صباح اليوم الأربعاء الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي الأستاذة ميادة بدر وبحضور مدير عام فرع وزارة السياحة بمنطقة القصيم الأستاذ إبراهيم المشيقح ، ووفد من هيئة فنون الطهي.

وفي بداية اللقاء رحب أمين المنطقة بهذه الزيارة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين ، مشيراً إلى أن منطقة القصيم وبدعم سمو أمير المنطقة تحتضن العديد من المهرجانات والفعاليات التي تدعم فنون الطهي وتوفر بيئة متعددة الخيارات للمشاركين ، كما أن منطقة القصيم غنية بموروث كبير من الأكلات الشعبية الشهيرة.

وأستعرض اللقاء نبذة موجزة حول تجربة أمانة منطقة القصيم في تنظيم مهرجان بريدة للتمور ومشروع سوق الحائط وقرية بريدة التراثية وسوق الخضار المركزي.

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