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الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي

الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي

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الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي

الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي
http://almnatiq.net/?p=962334
المناطق_بريدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة ، الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير فرع وزارة السياحة بالقصيم ابراهيم المشيقح والمستشار بإمارة القصيم الدكتور خليفة المسعود وأعضاء الفريق .

وفي بداية الإجتماع ، أكد سمو أمير القصيم أهمية مشروع متحف القصيم الإقليمي ، الذي سيكون علامة بارزة في المنطقة ، داعياً سموه فريق المتحف إلى العمل خلال الفترة القادمة على إعداد مكونات المتحف ، ليكون المتحف على المستوى الذي نتطلع إليه جميعاً ، ويشتمل على جميع انواع التراث الحضاري الذي يحكي تاريخ المنطقة ، وما تتميز به بكامل محافظاتها ،و التنسيق مع  الجهات ذات العلاقة وأصحاب المتاحف الخاصة .

 كما أكد سمو أمير القصيم على ضرورة سرعة الإنجاز وأن يتم عقد اجتماعات الفريق الاستشاري لإكتمال جاهزية المتحف ليكون وجهة لزوار المنطقة وضيوفها ، مقدماً سموه شكره لهيئة المتاحف ولسمو وزير الثقافة على كافة الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز مثل هذه المشاريع التي تعكس ما تمتلكه المملكة من إرث وثقافة وتاريخ. 

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