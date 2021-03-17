الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي

المناطق_بريدة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة ، الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير فرع وزارة السياحة بالقصيم ابراهيم المشيقح والمستشار بإمارة القصيم الدكتور خليفة المسعود وأعضاء الفريق .

وفي بداية الإجتماع ، أكد سمو أمير القصيم أهمية مشروع متحف القصيم الإقليمي ، الذي سيكون علامة بارزة في المنطقة ، داعياً سموه فريق المتحف إلى العمل خلال الفترة القادمة على إعداد مكونات المتحف ، ليكون المتحف على المستوى الذي نتطلع إليه جميعاً ، ويشتمل على جميع انواع التراث الحضاري الذي يحكي تاريخ المنطقة ، وما تتميز به بكامل محافظاتها ،و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المتاحف الخاصة .

كما أكد سمو أمير القصيم على ضرورة سرعة الإنجاز وأن يتم عقد اجتماعات الفريق الاستشاري لإكتمال جاهزية المتحف ليكون وجهة لزوار المنطقة وضيوفها ، مقدماً سموه شكره لهيئة المتاحف ولسمو وزير الثقافة على كافة الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز مثل هذه المشاريع التي تعكس ما تمتلكه المملكة من إرث وثقافة وتاريخ.