الأمير فيصل بن مشعل يترأس الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة ، الاجتماع الأول لفريق عمل متحف القصيم الإقليمي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير فرع وزارة السياحة بالقصيم ابراهيم المشيقح والمستشار بإمارة القصيم الدكتور خليفة المسعود وأعضاء الفريق .
وفي بداية الإجتماع ، أكد سمو أمير القصيم أهمية مشروع متحف القصيم الإقليمي ، الذي سيكون علامة بارزة في المنطقة ، داعياً سموه فريق المتحف إلى العمل خلال الفترة القادمة على إعداد مكونات المتحف ، ليكون المتحف على المستوى الذي نتطلع إليه جميعاً ، ويشتمل على جميع انواع التراث الحضاري الذي يحكي تاريخ المنطقة ، وما تتميز به بكامل محافظاتها ،و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المتاحف الخاصة .
كما أكد سمو أمير القصيم على ضرورة سرعة الإنجاز وأن يتم عقد اجتماعات الفريق الاستشاري لإكتمال جاهزية المتحف ليكون وجهة لزوار المنطقة وضيوفها ، مقدماً سموه شكره لهيئة المتاحف ولسمو وزير الثقافة على كافة الجهود التي تبذل لدعم وتعزيز مثل هذه المشاريع التي تعكس ما تمتلكه المملكة من إرث وثقافة وتاريخ.
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