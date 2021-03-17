“الغذاء والدواء” تحذر من منتج تجميلي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا والزرنيخ

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالبشرة يحمل اسم ” Health & Beauty Aztec Secret Indian Healing clay ” لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا والزرنيخ.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات التجميل للعناية بالبشرة المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج Health & Beauty Aztec Secret Indian Healing clay على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مادة الزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا والزرنيخ قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك.

وبيّنت “الهيئة” أن المنتج يحمل اسم ” Health & Beauty Aztec Secret Indian Healing clay” رقم تشغيلة (10-2020P) وتاريخ صلاحية 10/2022، من إنتاج مصنع Aztec Secret Health & Beauty, LTD .

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد في أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبتين، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا أمر غير مسموح به إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك.

وبينت “الهيئة” أن تعرض الجسم لفترات طويلة لمعدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمها في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، كذلك قد يؤدي إلى أعراض أشد خطورة ،وتزداد كلما زادت فترة التعرض.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.