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دودين: الوضع الوبائي في الأردن مقلق ولا نملك ترف فرض الحظر الشامل

دودين: الوضع الوبائي في الأردن مقلق ولا نملك ترف فرض الحظر الشامل
http://almnatiq.net/?p=962385

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني صخر دودين أن الوضع الوبائي في البلاد “مقلق جدا”، وأنه “لم يعد بمقدور الحكومة عمل أكثر مما قامت به”.

وقال: “الحكومة تقدر الوضع الاقتصادي للمواطنين ولا نملك ترف أن نفرض حظر تجول شامل، لم يعد مقبولا ولا نستطيع إعادة تفعيل الإجراءات في شهر مارس 2020”.

وأشار إلى “ضرورة التكاتف وعدم التعامل مع الوضع كأنه قمرة وربيع، وحان دورنا في الالتزام، فالحكومة تعلم حجم التعب الذي وصل له الشعب الأردني، والوضع مقلق وعلى المحك”.

وأوضح أن “لجنة الأوبئة منذ أكثر من شهر تحذر في حال لم يتم اجراء حظر شامل لمدة أسابيع ممتدة سيزيد الوضع الوبائي، لكن الحكومة تقدر الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم وجود رفاهية القيام بذلك”.

وقال: “لا زلنا نرى أشخاص لا يرتدون الكمامة، ولا يوجد أمامنا خياران، لذلك على الجميع الالتزام بكل سبل الوقاية من الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة والتسجيل لأخذ المطعموم”.

وأضاف: “حتى لو تم مضاعفة النسب السريرية لن يكون هناك قدرة على مضاعفة عدد الكوادر البشرية للأسرة، والحظر الجزئي واغلاق بعض القطاعات كان أقل شيء يمكن أن تقوم به الحكومة للحيلولة دون انتشار الوباء”.

وأفاد بأن هناك مستشفيين خاصين قيد التأجير إضافة لمستشفى “الجاردنز”، لكن “القطاع الخاص منهك كالقطاع العام”.

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