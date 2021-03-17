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جيش مالي يعلن مقتل 33 من جنوده بهجوم مسلح شرقي البلاد

جيش مالي يعلن مقتل 33 من جنوده بهجوم مسلح شرقي البلاد
http://almnatiq.net/?p=962391
المناطق - وكالات

أعلنت هيئة أركان الجيش في مالي مقتل 33 من جنودها بهجوم شنه مسلحون على موقع للجيش بضواحي مدينة تيسي على حدود مالي مع النيجر وبوركينا فاسو.

وقال الجيش: “أسفر هجوم شنه إرهابيون على موقع في منطقة مدينة تيسي في إقليم غاو يوم 15 مارس، عن مقتل 33 من أفراد القوات المسلحة الوطنية، إضافة إلى إصابة 14 آخرين بجروح”.

وأضاف أن خسائر الإرهابيين بلغت “20 قتيلا تم العثور على جثثهم في ساحة المعركة”.

وسابقا اليوم أوردت “فرانس برس” نقلا عن قيادة الجيش المالي أن 31 جنديا قتلوا جراء هجوم مسلح وقع في المنطقة التي تنشط فيها مجموعات من “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المتصلة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.

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