جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحدد مواعيد الاختبارات للوظائف الصحية

الدمام – المناطق

تعلن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الموارد البشرية عن موعد إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف الصحية لعام 1442هـ ، ونوه المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف بان الاختبار سيكون في مبنى العمادات المساندة يالمدينة الجامعية يوم الأحد 8 شعبان 1442هـ ، الموافق 21 مارس 2021م ، وسوف تكون الاختبارات على ثلاث فترات ، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد وإبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا مؤكدا على أهمية الالتزام بالموعد المحدد وإبراز الهوية الوطنية أو جواز السفر ، متمنياً التوفيق للجميع .