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جرحى باشتباك مسلح في بيروت واحتجاجات قرب بعبدا

جرحى باشتباك مسلح في بيروت واحتجاجات قرب بعبدا
http://almnatiq.net/?p=962402

سقط عدد من الجرحى في اشتباك مسلّح قرب مسجد القصار في منطقة عائشة بكار القريبة من دار الفتوى الإسلامية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت مصادر أنه حوالي الساعة الرابعة عصراً اندلع اشتباك قرب جامع القصار في عائشة بكار بين شخص يدعى علي سامر عمار وآخر يدعى عمر الجوش (قيل إنه ينتمي لتيار المستقبل)، على خلفية قطع الطرقات، ولا زال هناك ظهور مسلح في المنطقة بحسب سكاي نيوز عربية

يذكر أن خلفية الاشتباك هي محاولة علي سامر عمار المرور على إحدى نقاط قطع الطرقات في عائشة بكار وعند منعه تطوّر الأمر إلى حشد بين الطرفين واندلاع اشتباك مسلح.

وأشارت الأخبار الأولية إلى إصابة سامر عمار (من حركة أمل) برصاصة في الصدر، إضافة إلى أربع إصابات من جهة أبناء منطقة عائشة بكار، إحداها خطرة لأحد الأشخاص من آل عيتاني.

وتسود المنطقة حالة من التوتر الشديد، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى الجامعة الأميركية للعلاج.

بيان من المستقبل

وقال تيار المستقبل في بيان إن “ما شهدته منطقة عائشة بكار، بعد ظهر اليوم، إشكال فردي، لا علاقة لتيار المستقبل به لا من قريب ولا من بعيد، ولا أسباب أو أبعاد سياسية له، وقيادة التيار تعمل، مع أهالي المنطقة والمعنيين والأجهزة الأمنية، على التهدئة ومعالجة تداعيات الإشكال”.

وأضاف: إن تيار المستقبل إذ يأسف لوقوع مثل هذا الإشكال في شوارع العاصمة بيروت وتسببه بإصابات في صفوف المواطنين، يحذر من خطورة تداول الأخبار الملفقة التي تلعب على وتر الإثارة والفتنة، في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد”.

وطلب تيار المستقبل في بيانه من “الجميع ضبط النفس والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية وعدم الانجرار وراء أي أمر من شأنه توتير الأجواء وتعميم الفوضى”.

واليوم الأربعاء، نظمت مجموعة من المحتجين أتوا من عكار شمالي لبنان، مظاهرة في محيط القصر الجمهوري في بعبدا، اعتراضاً على الأوضاع المعيشية المتردية وأزمة الدولار.

وقام الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي باستقدام تعزيزات أمنيه إلى المنطقة.

يذكر أن الرئيس ميشال عون يوجه في الثامنة من مساء بتوقيت بيروت عبر وسائل الإعلام رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية.

وتزامنا مع ذلك خفف الدولار من حدة صعوده مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء، في السوق السوداء، بعد انهيار سعر الليرة.

وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء، ما بين 13750، و13850 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

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