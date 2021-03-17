300 مليون خطوة لمنسوبي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لتحقيق برنامج جودة الحياة في ( تحدي المشي )

الدمام – المناطق

حقق منسوبو جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 366.511.686 مليون خطوة وذلك ضمن مسابقة تحدي المشي التي أطلقتها الجامعة لمنسوبيها لمدة شهر وقد عقد صباح امس ( الأربعاء ) الحفل الختامي برعاية وحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الربيش وعميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة منيرة المهاشير ومدير عام العلاقات العامة و الإعلام م.طفيل اليوسف ، وعدد من المشاركين والجهات ذات العلاقة من الجامعة والداعمين وقد نظم التحدي وكالة الجامعة لشؤون الطالبات و عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد .

وذكر معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش بان هذا البرنامج جاء ليتماشى مع خطة تنفيذ برنامج جودة الحياة 2020 وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وقد رات الجامعة أن برنامج ( تحدي المشي ) هو أحد البرامج التي من خلالها يتم تثقيف منسوبي الجامعة بأهمية المشي وماله من تأثير إيجابي على الصحة العامة ويحقق بإذن الله الأهداف المرجوة في إيجاد بيئة صحية خالية من الأمراض .

الى جانب ذلك ذكرت عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة منيرة المهاشير بان منسوبو الجامعة حققوا قرابة 366.511.686 مليون خطوة مشي في شهر وقد بلغت نسبة المشاركين من الرجال 24 بالمائة والسيدات 76 بالمائة بواقع 2941مشارك و 730 موظف وموظفه و2211 طالب وطالبة ويعادل ما حققه منسوبو الجامعة من خطوات مليونية السفر من الدمام الى جدة 206 مرات ، و السفر من الدمام الى بلجيكا 47 مره .

ونوهت المهاشير الى أننا نرتبط اليوم بمؤشرات برنامج جودة الحياة في زيادة عدد مجموعات الهواة الفعالة نسبة الأفراد المشاركين لنصل ما نسبته 18 بالمائة من الممارسين للأنشطة الرياضية البدنية الأسبوعية وليتمحور عن تحدي المشي مستقبلا ما يدعم مؤشرات الاقتصاد الرياضي و منتجاته في الجامعة والمنطقة الشرقية والمملكة لنصل ما نسبته 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مستمدين انطلاقتنا من البنية التحتية القوية ومرافقنا الرياضية الحديثة التي لا شك أنها احد مؤشرات البرنامج التي ينبغي أن تصل لـ 4991 مرفق في عام 2020م ، وقد حددت الجامعة مسارات المشي فيها وفي محافظة الخبر و الظهران والدمام و القطيف و الجبيل ليتسنى للمشاركين استكمال المشي ، و يسعى برنامج تحدي المشي الى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في الجامعة و خارجها لكافة أفراد المجتمع وهذه هي الرسالة التي نود أن نوصلها للجميع وان نحقق احد أهداف الرؤية من خلال هذا التحدي .

وأشارت المهاشير الى انه صاحب البرنامج في شهر محاضرة ( ثنائية السعادة ،، ممشى ومشي ) قدمها الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع والمشرف العام على مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك سعود الدكتور صالح الأنصاري افتراضياً ، ومحاضرة تعريفية عن البرنامج قدمها الدكتور مشاري الشريم – طبيب أسرة وخريج جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل – بالتعريف عن التحدي ونجاحاته خلال السنوات السابقة ، وطرح الدكتور صالح الأنصاري العديد من الإحصائيات العالمية الطبية المهمة بشأن العادات الصحية حول العالم .