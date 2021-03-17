تدريب عسكري مصري أمريكي في البحر الأحمر

المناطق - وكالات

نفذت القوات البحرية المصـرية ونظيرتها الأميركية، الأربعاء، تدريبًا بحريًا عابرًا بمشاركة الفرقاطة المصرية “شرم الشيخ” مع السفينة البرمائية الأميركية (USS SOMERSET- LPD 25) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي في البحر الأحمر.

وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية أن التدريب تضمن مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف، سواء كان سطحيا أو جويا او تحت السطح أو إلكترونيا.

كما شمل التدريب تمارين المواصلات، وكذلك التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في فيسبوك إن التدريبات تأتي “تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأميركية.