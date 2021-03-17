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رئيس لبنان يخيّر الحريري بين تشكيل فوري للحكومة أو التنحي

رئيس لبنان يخيّر الحريري بين تشكيل فوري للحكومة أو التنحي
http://almnatiq.net/?p=962413
المناطق - وكالات

وضع الرئيس اللبناني ميشال عون، في خطاب الأربعاء، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيارين، إما تشكيل الحكومة بشكل “فوري” أو التنحي عن المهمة التي كُلف بها في أكتوبر الماضي.

وقال عون في كلمة متلفزة: “أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي”.

وأضاف: “أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف”.

وشدد الرئيس عون على أنه “لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب”.

وقال رئيس الجمهورية إنه سلك “درب المساءلة الوعرة في ظلّ نظام تجذّر فيه الفساد السلطوي والمؤسساتي واستشرى، وارتفعت أمامي كلّ المتاريس”، مؤكدا أنه يرفض “الإذعان والرضوخ دفاعاً عن” كرامة اللبنانيين.

وأكد عون على أن معاناة اللبنانيين “بلغت مستويات لا قدرة لشعب على تحمّلها”. وأضاف: “فالوباء يتربّص والفقر والعوز والبطالة والهجرة، والقهر وزوال القدرة الشرائيّة نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار الأميركي مقابل الليرة”.

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