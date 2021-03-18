خرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته اليوم، من الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 27-25، 25-22 ، 25-20، 25-23 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15-13.
وتصدر الترجي ترتيب الفرق بعد اليوم الثاني بـ 5 نقاط وحل ثانيًا الأهلي والاتحاد لكل منهما 3 نقاط وأخيرًا الهلال بنقطة واحدة.
الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة
خرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته اليوم، من الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 27-25، 25-22 ، 25-20، 25-23 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15-13.
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