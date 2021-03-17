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الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانيا في جبهتين جديدتين في تعز

الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانيا في جبهتين جديدتين في تعز
http://almnatiq.net/?p=962428
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً له في جبهتي الشقب والأحكوم جنوب شرق محافظة تعز، وذلك عقب معارك له ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن وحدات قتالية من الجيش هاجمت مواقع الميليشيا في الشقب، وأسفرت المواجهات عن السيطرة على مرتفعات جبلية وتدمير غرفة للقيادة وإدارة العمليات للميليشيا في هذه المنطقة.
وشن الجيش اليمني هجومًا على مواقع الميليشيا المدعومة من إيران في جبهة الأحكوم، وفرض على إثر ذلك سيطرته على مرتفعات جبلية إستراتيجية.
وتمكن الجيش اليمني في الثالث من شهر مارس الجاري من دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق واسعة في ثلاث مديريات غربية بتعز.

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