احدث الأخبار

الأمم المتحدة تدعو إلى التصدي للإسلاموفوبيا وكل أشكال التمييز والعنصرية
أبرز المواد
 أسعار النفط تغلق على تراجع
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانيا في جبهتين جديدتين في تعز
أبرز المواد
 الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة
أبرز المواد
 تقرير: ثروة ترامب انخفضت 700 مليون دولار خلال ولايته
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا
أبرز المواد
 رئيس لبنان يخيّر الحريري بين تشكيل فوري للحكومة أو التنحي
أبرز المواد
 تدريب عسكري مصري أمريكي في البحر الأحمر
أبرز المواد
 300 مليون خطوة لمنسوبي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لتحقيق برنامج جودة الحياة في ( تحدي المشي )
المنطقة الشرقية
 أمانة الرياض تكشف ملابسات حادثة ضاحية الواشلة
منطقة الرياض
 جرحى باشتباك مسلح في بيروت واحتجاجات قرب بعبدا
أبرز المواد
 روسيا تعلن استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور
أبرز المواد
الأمم المتحدة تدعو إلى التصدي للإسلاموفوبيا وكل أشكال التمييز والعنصرية

الأمم المتحدة تدعو إلى التصدي للإسلاموفوبيا وكل أشكال التمييز والعنصرية

أبرز المواد
أسعار النفط تغلق على تراجع

أسعار النفط تغلق على تراجع

أبرز المواد
الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانيا في جبهتين جديدتين في تعز

الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانيا في جبهتين جديدتين في تعز

أبرز المواد
الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة

الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة

أبرز المواد

الأمم المتحدة تدعو إلى التصدي للإسلاموفوبيا وكل أشكال التمييز والعنصرية

الأمم المتحدة تدعو إلى التصدي للإسلاموفوبيا وكل أشكال التمييز والعنصرية
http://almnatiq.net/?p=962431
المناطق - وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مواصلة السعي لتحقيق العدالة للمسلمين وللبشرية جمعاء، مشيراً إلى أن كراهية المسلمين تصاحب توجهات مقلقة أخرى بأنحاء العالم، منها عودة ظهور العنصرية القومية والنازيين الجدد، والوصم وخطاب الكراهية ضد جماعات مستضعفة، منهم مسلمون ويهود وأقليات مسيحية وغيرهم.
وأعرب غوتيريش، في كلمته خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته اليوم منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، عن شكره للمنظمة على تركيز الاهتمام على التحدي الدولي المتمثل في الإسلاموفوبيا.
وأكد غوتيريش أن التمييز يضعف الجميع ويمنع الناس والمجتمعات من تحقيق كامل إمكاناتهم، مشدداً على ضرورة التركيز على حقوق الأقليات التي تعيش معظمها تحت التهديد في أنحاء العالم.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على دعم المنظمة الكامل للعمل المهم الهادف إلى تعزيز الانسجام بين الأديان، مثل وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيراً إلى الحاجة إلى استثمارات سياسية وثقافية واقتصادية لتعزيز التماسك الاجتماعي والتصدي للكراهية.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تغلق على تراجع

أسعار النفط تغلق على تراجع
الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانيا في جبهتين جديدتين في تعز

الجيش اليمني يعلن تقدماً ميدانيا في جبهتين جديدتين في تعز
الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة

الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*