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“داعش ووسائلها الإعلامية في بث الرسائل الإجرامية” .. حلقة نقاشية أقامها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

“داعش ووسائلها الإعلامية في بث الرسائل الإجرامية” .. حلقة نقاشية أقامها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
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“داعش ووسائلها الإعلامية في بث الرسائل الإجرامية” .. حلقة نقاشية أقامها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

“داعش ووسائلها الإعلامية في بث الرسائل الإجرامية” .. حلقة نقاشية أقامها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=962437
المناطق - الرياض

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره اليوم , حلقة نقاشية بعنوان “داعش ووسائلها الإعلامية في بث الرسائل الإجرامية”، قدمها ممثل مملكة البحرين لدى التحالف العقيد ركن طيار علي محمد محمود، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء في المجال الإعلامي.
وجرى خلال الحلقة التعرف إلى ماهيّة العمل الإعلامي لدى الجماعات المتطرفة وخصوصاً جماعة داعش الإرهابيّة، والأدوات المستخدمة في التأثير على الشرائح المستهدفة لغرض التجنيد والانضمام إلى الجماعة.
وأشار العقيد علي محمود إلى ارتباط العمل الإعلامي للجماعات المتطرفة بمجالات الإرهاب الأخرى (الفكري، تمويل الإرهاب، العسكري) حيث إن كلاً منها يدعم الآخر، مؤكدًا أن الأعمال الإعلامية للجماعات المتطرفة شكل من أشكال القوى الناعمة التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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