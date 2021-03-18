“سكني” : 13 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي منذ بداية 2021

تجاوزت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج “سكني” خلال يناير وفبراير الماضيين 13 ألف أسرة وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراض من بناء وحداتهم السكنية وفقا لرغباتهم سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من “سكني” خلال الشهرين الماضيين والبالغ عددها 45,764 أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج منها 31,619 أسرة سكنت منازلها ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة.

كما يوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق “سكني” خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية مقدمة من أكثر من 10 مكاتب هندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير أكثر من 30 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية.

ويشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقا للدعم السكني ويمتلك أرضا سكنية ورخصة بناء سارية المفعول وتوفر دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض وعدم الحصول على دعم سكني سابق من وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري ولتفاصيل أكثر يمكن زيارة (البناء الذاتي).

يذكر أن “سكني” تمكن منذ إطلاقه في 2017 حتى نهاية 2020 من خدمة 1,1 مليون أسرة من مختلف الخيارات والحلول السكنية منها 424 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية حيث يستهدف “سكني” خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال 2021 بالاستفادة من خياراته وحلوله. كما يواصل البرنامج توفير مخططات الأراضي والبالغ عددها 217 مخططا تتضمن 178 ألف أرض بالإضافة إلى المشروعات السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 95 مشروعا سكنيا توفر 141 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.