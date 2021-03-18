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ولايات أمريكية تنضم لدعوى تتهم “جوجل” بالاحتكار

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ولايات أمريكية تنضم لدعوى تتهم “جوجل” بالاحتكار

ولايات أمريكية تنضم لدعوى تتهم “جوجل” بالاحتكار
http://almnatiq.net/?p=962452
المناطق - الرياض

قال المدعي العام لولاية تكساس يوم إن أربع ولايات أخرى انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها تكساس وولايات أخرى على شركة جوجل تتهمها فيها بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار لتعزيز هيمنتها الحالية في مجال الإعلان.

وقال المدعي كين باكستون إن ولايات ألاسكا وفلوريدا ومونتانا ونيفادا وبويرتوريكو انضمت للدعوى المرفوعة في ديسمبر كانون الأول. وبذلك يبلغ عدد المشاركين في الدعوى 15 ولاية ومنطقة.

والدعوى واحدة من ثلاث دعاوى رفعتها الحكومة الاتحادية أو ولايات على جوجل في العام الماضي، بحسب “رويترز”.

وكشف باكستون ومدعون عموميون آخرون يوم الثلاثاء لدى الإعلان عن الدعوى المعدلة تفاصيل عن العلاقة بين جوجل وفيسبوك.

وقال باكستون في بيان “تحالفنا يتطلع لمحاسبة جوجل على مسلكها غير القانوني وإصلاح ممارساتها في المستقبل. ونحن واثقون أن جوجل سترغم على دفع ثمن سوء تصرفها من خلال عقوبات مالية كبيرة”.

ومن المتوقع عقد جلسة يوم الخميس للنظر في التماس قدمته الشركة إلى محكمة اتحادية في تكساس لنقل القضية إلى كاليفورنيا.

وتتهم الدعوى جوجل بانتهاك القانون فيما يتعلق بهيمنتها على عملية نشر الإعلانات على الإنترنت. وتقول الدعوى إن جوجل تتعاون خلسة مع فيسبوك أقرب منافسيها في الإعلان على الإنترنت وتتذرع بالحفاظ على سرية المستخدمين للقيام بتصرفات غير عادلة. ويشكو ناشرون من أن إحدى نتائج هذا التصرف هي انخفاض الإيرادات.

وتقول الدعوى إن فيسبوك وجوجل “تعملان معا لتحديد المستخدمين الذين يستعملون منتجات شركة أبل” لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت جوجل في بيان إن هذا الادعاء الجديد إضافة “لا فائدة منها” إلى دعوى لا تستحق نظرها.

وامتنعت فيسبوك عن التعليق. ولم ترد أبل على طلب تعليق.

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