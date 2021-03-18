لقاء مرتقب بين بايدن ونظيره الصيني في “يوم الأرض”

تسعى بكين إلى عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، في أبريل المقبل، إذا تمكن البلدان من الخروج بمحادثات مثمرة خلال لقاء ألاسكا، المرتقب الخميس، بين كبار مسؤولي البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن أحد الأشخاص المطلعين، أن اجتماع الرئيسين الأمريكي والصيني، كما يتصوره المسؤولون الصينيون، سيتم تنظيمه خلال “يوم الأرض” الموافق لـ22 أبريل، لإظهار تركيز الزعيمين على مكافحة تغير المناخ.

من جهتها قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن بايدن مستعد بالفعل لعقد هذا الاجتماع، لدفع العالم نحو جهود أكبر في الحد من انبعاثات غازات الكربون، والاحتباس الحراري.

تصعيد

وقبل محادثات ألاسكا، المقرر إجراؤها الخميس والجمعة، شهدت تصريحات المسؤولين الأميركيين والصينيين، تصعيداً كبيراً، كما فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في الصين وهونغ كونغ، بسبب ما قالت إنه خطوات صينية للحد من نظام الحكم في هونغ كونغ.

وسيُمثل الولايات المتحدة في الاجتماع، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، فيما سيمثل الصين وزير الخارجية وانغ يي، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي يانغ جيتشي.

وقال تسوي تيانكاي، سفير الصين لدى الولايات المتحدة في تصريحات نقلها تلفزيون الصين المركزي الحكومي، إن “توقعات الصين للاجتماع ليست كبيرة للغاية”، مضيفاً أنه “سيكون ناجحاً إذا تبنى البلدان حواراً صادقاً وبناءً وعقلانياً”.

وحضت الصين إدارة بايدن على إزالة الضرائب، والعقوبات المفروضة خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة “ليست دولة يمكن الوثوق بها”، بعدما شددت واشنطن القيود على شركة “هواوي” الصينية.

وتختلف واشنطن مع بكين في العديد من القضايا، على غرار هونغ كونغ وتايوان وأقلية الأيغور، وهي القضايا التي دار فيها الحديث بين بايدن ونظيره الصيني خلال أول مكالمة هاتفية بينهما، فيما تصر بكين على أنها قضايا “داخلية”.