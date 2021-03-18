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التقاعد : الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا .. و حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها
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التقاعد : الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا .. و حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها

التقاعد : الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا .. و حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها

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التقاعد : الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا .. و حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها

التقاعد : الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا .. و حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها
http://almnatiq.net/?p=962474
المناطق - متابعات

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أن المرأة الموظفة يمكنها أن تحصل على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا.
وأوضحت إن الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في تلك الحالة، وفق النظام. مضيفة أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط كذلك بعد وفاتها وتُصرف للمستفيدين من ورثتها.

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