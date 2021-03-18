احدث الأخبار

بعد تلقي والدتها للقاح.. ولادة رضيعة بأجسام مضادة لكورونا
أبرز المواد
 خطة أمريكية لـ”تحسين العلاقات” مع الفلسطينيين
أبرز المواد
 مصرع 3 أشخاص في انفجار بكابول
أبرز المواد
 بلينكن يكشف من سيول سياسة بايدن المرتقبة تجاه كوريا الشمالية
أبرز المواد
 ظريف: إدارة بايدن تريد توسيع الاتفاق النووي
أبرز المواد
 التقاعد : الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا .. و حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها
أبرز المواد
 لقاء مرتقب بين بايدن ونظيره الصيني في “يوم الأرض”
أبرز المواد
 رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 أحلام بايدن بالطاقة المتجددة تصطدم بـ”انتهاكات” صينية
أبرز المواد
 بعد أن كان بديلا لـ “واتساب” المحظور .. “سيجنال” يتوقف عن العمل في الصين
أبرز المواد
 ولايات أمريكية تنضم لدعوى تتهم “جوجل” بالاحتكار
أبرز المواد
 1.7 مليون طن مواد غذائية و 58 ألف سيارة استقبلتها الموانئ السعودية خلال فبراير
أبرز المواد
بعد تلقي والدتها للقاح.. ولادة رضيعة بأجسام مضادة لكورونا

بعد تلقي والدتها للقاح.. ولادة رضيعة بأجسام مضادة لكورونا

أبرز المواد
خطة أمريكية لـ”تحسين العلاقات” مع الفلسطينيين

خطة أمريكية لـ”تحسين العلاقات” مع الفلسطينيين

أبرز المواد
مصرع 3 أشخاص في انفجار بكابول

مصرع 3 أشخاص في انفجار بكابول

أبرز المواد
بلينكن يكشف من سيول سياسة بايدن المرتقبة تجاه كوريا الشمالية

بلينكن يكشف من سيول سياسة بايدن المرتقبة تجاه كوريا الشمالية

أبرز المواد

بعد تلقي والدتها للقاح.. ولادة رضيعة بأجسام مضادة لكورونا

بعد تلقي والدتها للقاح.. ولادة رضيعة بأجسام مضادة لكورونا
http://almnatiq.net/?p=962489

أصبحت أم في فلوريدا، أول امرأة في الولايات المتحدة تلد رضيعة تحمل أجساماً مضادة تقيها من فيروس كورونا، بعدما تلقت الجرعة الأولى من اللقاح، قبل أسابيع قليلة من الولادة.

وأوضحت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، أن المرأة وهي من مقاطعة بالم بيتش، تلقت الجرعة الأولى من لقاح “موديرنا” في الأسبوع الـ36 من الحمل، وقبل أسابيع قليلة من الولادة، ليتبيّن لاحقاً في يناير الماضي، أن طفلتها لديها أجساماً مضادة لفيروس كورونا، والتي يمكن أن تبقى عادة في الجسم لسنوات عدة.

وجاء هذا التقرير، بعد البحث الذي أجراه مركز “هداسا” الطبي الجامعي  في إسرائيل، والذي كشف عن نقل الأجسام المضادة لدى جميع النساء العشرين اللواتي تلقين جرعات من لقاح “فايزر/ بيونتيك” ، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، إلى أطفالهن حديثي الولادة أيضاً، من خلال المشيمة.

وقالت الدراسة إن “النتائج تسلط الضوء على أن تطعيم النساء الحوامل، قد يوفر حماية للأمهات والأطفال حديثي الولادة من عدوى كورونا”.

نقل الأجسام المضادة عبر المشيمة

وكانت الدراسات السابقة، أثبتت أن النساء الحوامل اللاتي يتم تطعيمهن ضد فيروس الإنفلونزا أو الكزاز أوالسعال الديكي، ينقلن الأجسام المضادة من خلال المشيمة إلى أطفالهن، ومن المتوقع أن ينطبق ذلك على لقاحات كورونا.

وأشار الأطباء إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات، لتحديد المدة التي تبقى فيها الأجسام المضادة في أجسام الأطفال. 

وعندما بدأت دول العالم في طرح اللقاحات، حذرت “منظمة الصحة العالمية” من أنه لا ينبغي للحوامل أن يتطعمن لـ”عدم وجود أدلة حول سلامة وفعالية اللقاح عليهن”، وفي وقت لاحق، تراجعت المنظمة عن نصيحتها، وقالت إنه “اللقاحات آمنة للنساء الحوامل”. 

وفي مؤتمر صحافي عقد الشهر الماضي، قال أنتوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه “لا خطوط حمراء”، بعد تطعيم ما لا يقل عن 20 ألف امرأة أمريكية حامل.

روابط ذات صلة

خطة أمريكية لـ”تحسين العلاقات” مع الفلسطينيين

خطة أمريكية لـ”تحسين العلاقات” مع الفلسطينيين
مصرع 3 أشخاص في انفجار بكابول

مصرع 3 أشخاص في انفجار بكابول
بلينكن يكشف من سيول سياسة بايدن المرتقبة تجاه كوريا الشمالية

بلينكن يكشف من سيول سياسة بايدن المرتقبة تجاه كوريا الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*