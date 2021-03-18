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تفجير يستهدف موكب وزير الخدمة المدنية اليمني وسط عدن

تفجير يستهدف موكب وزير الخدمة المدنية اليمني وسط عدن
http://almnatiq.net/?p=962495

نجا وزير الخدمة المدنية اليمني، عبدالناصر الوالي اليوم الخميس من محاولة اغتيال، استهدفت موكبه بعبوة ناسفة أثناء مروره بخط المملاح، وسط مدينة عدن.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب الوزير، لكنها لم تنجم عن سقوط ضحايا.

يأتي هذا التفجير بعد ساعات على إسقاط طائرة مسيرة فوق قصر معاشيق، بحسب ما أفاد مراسل العربية في وقت سابق.

يذكر أن الأوضاع الأمنية في المدينة شهدت بعض التوترات خلال الأيام الأخيرة، على وقع تردي الظروف المعيشية والخدمات، ما دفع بعدد من المتظاهرين إلى اقتحام قصر الرئاسة في العاصمة اليمنية المؤقتة.

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