وكيل إمارة المنطقة يرعى ختام مسابقة ” معا لنتألق” التي نظمها تعليم الباحة

شرف سعادة وكيل إمارة منطقة الباحة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري امس الأربعاء 4 / 8 / 1442 هـ ختام مسابقة ” معا لنتألق” -التي نظمها تعليم الباحة-، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومساعدي المدير العام والقيادات التعليمية.

وفور وصول سعادة وكيل الإمارة ردد الجميع النشيد الوطني ، ليبدأ بعده الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني كلمة أعرب خلالها عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه غير المستغرب، ورعايته الكريمة لهذه المسابقة و لأبنائه الطلاب والطالبات، ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، والتي تترجم حرص سموه الكريم واهتمامه بالمستوى التحصيلي لأبنائه الطلاب والطالبات وإيجاد مناخ تعليمي يشجع على الإبداع ويخلق مجتمعاً معرفيا مميزا، مبينا اعتزازه بتشريف سعادة وكيل الإمارة لحفل ختام المسابقة ومشاركته للأسر والطلاب والطالبات فوزهم بجوائزها.

وأبان المدير العام خلال حديثه أهم المستهدفات التي حرص تعليم المنطقة على تحقيقها من المسابقة ومن أهمها دعم أفضل بيئة تعلم أسرية تظهر التعاون المثمر مع المدرسة بتوفير البيئة المحفزة لأبنائها، وتحقيق الدور الإيجابي للأسرة في التعلم الإلكتروني عبر إيجاد بيئة تعليمية تربوية محفزة للطلاب والطالبات أثناء فترة التعليم عن بعد، و تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، وإبراز التفاعل في المجتمع المدرسي، وكذلك تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الأبناء من خلال الإشراف المستمر والمتابعة الدائمة وتقديم كافة التسهيلات لهم من خلال إذكاء روح التنافس الإيجابي بين الأسر .

ونوه الدكتور عبدالخالق على أهمية دور الأسرة والذي بات مضاعفا من خلال متابعة أبنائهم الطلاب والطالبات في عملية التعلم عن بعد لأنها تمثل الجهة الإشرافية الأولى والمباشرة أثناء تلقيهم الدروس عبر قنوات التعلم عن بعد، لافتا بأن المسابقة قد أفرزت العديد من الإيجابيات في مقدمتها اعتماد الطالب على ذاته في العملية التعليمة، وزيادة احساسه بالمسؤولية المقاه عليه، مشيدا بالدور الذي يقع على الأسرة من خلال القيام بدورها التربوي والتعليمي، مقدما شكره للجنة شؤون الأسرة بالمنطقة ورئيسها الشيخ عبدالعزيز بن حنش الزهراني على دمهم لها، ولجميع الإدارات واللجان المنفذة والداعمة المشكلة من تعليم المنطقة.

إثر ذلك توالت فقرات الحفل المعد بهذه المناسبة، ليكرم في ختامه سعادة وكيل الإمارة الفائزين والفائزات بجوائز المسابقة.