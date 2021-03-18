احدث الأخبار

” تقنية الخرج ” تعلن موعد استقبال طلبات التسجيل في برنامج “أتقن”
أبرز المواد
 “التحلية” تُخفض الانبعاثات الكربونية 22% من إجمالي المستهدف للمملكة حتى 2030
أبرز المواد
 وكيل إمارة المنطقة يرعى ختام مسابقة ” معا لنتألق” التي نظمها تعليم الباحة
منطقة الباحة
 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن عن فتح باب القبول للدراسات العليا
أبرز المواد
 تفجير يستهدف موكب وزير الخدمة المدنية اليمني وسط عدن
أبرز المواد
 بسبب نفط إيران.. واشنطن تحذر بكين “سنفرض عقوبات قوية”
أبرز المواد
 بعد تلقي والدتها للقاح.. ولادة رضيعة بأجسام مضادة لكورونا
أبرز المواد
 خطة أمريكية لـ”تحسين العلاقات” مع الفلسطينيين
أبرز المواد
 مصرع 3 أشخاص في انفجار بكابول
أبرز المواد
 بلينكن يكشف من سيول سياسة بايدن المرتقبة تجاه كوريا الشمالية
أبرز المواد
 ظريف: إدارة بايدن تريد توسيع الاتفاق النووي
أبرز المواد
 التقاعد : الموظفة يمكن لها الحصول على معاش تقاعدي في حال كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا .. و حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها
أبرز المواد
” تقنية الخرج ” تعلن موعد استقبال طلبات التسجيل في برنامج “أتقن”

” تقنية الخرج ” تعلن موعد استقبال طلبات التسجيل في برنامج “أتقن”

أبرز المواد
“التحلية” تُخفض الانبعاثات الكربونية 22% من إجمالي المستهدف للمملكة حتى 2030

“التحلية” تُخفض الانبعاثات الكربونية 22% من إجمالي المستهدف للمملكة حتى 2030

أبرز المواد
وكيل إمارة المنطقة يرعى ختام مسابقة ” معا لنتألق” التي نظمها تعليم الباحة

وكيل إمارة المنطقة يرعى ختام مسابقة ” معا لنتألق” التي نظمها تعليم الباحة

منطقة الباحة
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن عن فتح باب القبول للدراسات العليا

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن عن فتح باب القبول للدراسات العليا

أبرز المواد

” تقنية الخرج ” تعلن موعد استقبال طلبات التسجيل في برنامج “أتقن”

” تقنية الخرج ” تعلن موعد استقبال طلبات التسجيل في برنامج “أتقن”
http://almnatiq.net/?p=962517
المناطق - واس

أعلنت الكلية التقنية بالخرج، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” في نسخته السادسة ، الذي يقام في مقر الكلية بمدينة السيح اعتباراً من يوم الأحد القادم.
وأوضحت الكلية ، أن برنامج “أتقن” يُعدّ إحدى أهم المبادرات المجتمعية التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تستهدف أفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للإسهام في تنمية وتعزيز الوعي والمهارات التقنية والمهنية لأفراد المجتمع من خلال برامج تدريبية تتمثل في برنامج الأمن السيبراني، وبرنامج الحوسبة السحابية، وبرنامج شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وبرنامج الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم.
وأبانت أن البرامج التدريبية ستكون “عن بعد” بسبب جائحة كورونا، إضافةً لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك البرامج، حيث سيكون التسجيل عبر البوابة الإلكترونية: http://ctc.tvtc.gov.sa .

روابط ذات صلة

“التحلية” تُخفض الانبعاثات الكربونية 22% من إجمالي المستهدف للمملكة حتى 2030

“التحلية” تُخفض الانبعاثات الكربونية 22% من إجمالي المستهدف للمملكة حتى 2030
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن عن فتح باب القبول للدراسات العليا

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن عن فتح باب القبول للدراسات العليا
تفجير يستهدف موكب وزير الخدمة المدنية اليمني وسط عدن

تفجير يستهدف موكب وزير الخدمة المدنية اليمني وسط عدن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*