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وكيل إمارة الباحة يشيد بجهود تعليم المنطقة نحو دعم ومتابعة العمل التعليمي في منصة مدرستي

وكيل إمارة الباحة يشيد بجهود تعليم المنطقة نحو دعم ومتابعة العمل التعليمي في منصة مدرستي

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منطقة الباحة

وكيل إمارة الباحة يشيد بجهود تعليم المنطقة نحو دعم ومتابعة العمل التعليمي في منصة مدرستي

وكيل إمارة الباحة يشيد بجهود تعليم المنطقة نحو دعم ومتابعة العمل التعليمي في منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=962520
المناطق - الباحة

تفقد سعادة وكيل الإمارة الأستاذ عبدالمنعم بن ياسين الشهري مركز المتابعة والدعم الفني لمنصة مدرستي بتعليم المنطقة خلال زيارته لتعليم المنطقة اليوم، يرافقه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني والمساعد للشؤون التعليمية للبنين الأستاذ علي عوضه مديس.

حيث التقى بالعاملين في المركز من مشرفين تربويين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لمدارس المنطقة ، مستمعاً إلى شرح من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني حول جاهزية المركز وأدواره وأقسامه، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب وولي الأمر والمعلّم والمشرف والمدرسة، فيما يخص منصة “مدرستي”، وتقديم الحلول المباشرة والمعالجة الفورية للمواقف التعليمية المختلفة، علاوة على ما يقدمه من تقارير لحظية للأداء، وتقديم الاستجابة الفعالة لمتطلبات مستخدمي المنصة وزوارها من خلال ما يقدمه فريق عمل من المشرفين والمشرفات من مختلف الإدارات والأقسام من رصد ومتابعة.

وأشاد الأستاذ عبد المنعم بما شاهده من إحصائيات مميزة تعكس مدى ما يقدمه فريق العمل بتعليم الباحة من جهود في سير العملية التعليمية من خلال استخدام أحدث التقنيات عبر منصة مدرستي من حلول ودعم ومساندة للطلاب وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين، منوها بجهود تعليم المنطقة نحو سن المبادرات النوعية التي تعنى بكل ما يدعم الأداء ويعتني بالمخرجات التعليمية في ظل ما يحظى به التعليم من دعمٍ سخيٍّ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وبمتابعة سمو أمير المنطقة “حفظهم الله”.

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