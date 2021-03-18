لأسباب سياسية أم لمكافحة المخدرات .. الشرطة الصينية تحتجز 9 طلاب من جامعة نيويوك بينهم أمريكيين

المناطق - وكالات

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة “واشنطن بوست”، أمس الأربعاء، إن الشرطة الصينية احتجزت 9 طلاب من “جامعة نيويورك” في شنغهاي، بينهم 6 أمريكيين ومغربي، في حادثين منفصلين الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أحد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة قولهم إن “طالبين أُلقي القبض عليهما في حانة، أحدهما تعرّض رأسه للركل من قبل الضباط، بينما أصيب الآخر وهي امرأة، بكدمات أثناء القبض عليها من قبل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية”.

وقال طلاب وعاملون في الجامعة إن 7 طلاب في مجموعة منفصلة ضمت جنسيات من الولايات المتحدة وفنلندا والمغرب وماليزيا تم اقتيادهم إلى الحجز، أثناء تواجدهم في منزل تجمعوا فيه لحضور حفل عيد ميلاد.

وليس واضحاً ما إذا كان القبض على هؤلاء الطلاب جاء في إطار سياسة الصين الصارمة في مكافحة المخدرات، أو لأسباب سياسية في ضوء تدهور العلاقات بين البلدين، في حين أوضحت “واشنطن بوست” أن تحليلاً خضع له الطلاب للكشف عن تعاطيهم للمخدرات، أظهر نتائج سلبية وأُطلق سراحهم لاحقاً بعد احتجازهم فترة راوحت من 11 إلى 16 ساعة.

“نظام مُبهم”

ويستعد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن للقاء نظرائهما الصينيين لأول مرة الخميس.

وعلّق ناطق باسم الخارجية الأمريكية على الاعتقالات، قائلاً إن “النظام القانوني الصيني قد يكون مبهماً، والقوانين المحلية تُنفذ تعسفياً، والقضاء لا يتمتع بالاستقلالية عن النفوذ السياسي”.

وأضاف: “نحن على علم بالاحتجاز والإفراج اللاحق عن مجموعة من المواطنين الأمريكيين في شنغهاي. نحن على أهبة الاستعداد لتقديم جميع الخدمات القنصلية المناسبة”.

وفي المقابل، قال متحدث باسم “جامعة نيويورك” في شنغهاي إن الجامعة “لا تعرف سبب إلقاء السلطات الصينية القبض على الطلاب الحاضرين حفل عيد الميلاد. نعتقد أن الشرطة كانت تستهدف شخصاً محدداً”.