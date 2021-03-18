احدث الأخبار

أكثر من 40 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن
أبرز المواد
 الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية
أبرز المواد
 جامعة الباحة تنظم ندوة “المال العام أمانة”
أبرز المواد
 مكافأة إضافية للعاملين بالعنايات المركزة أثناء الجائحة
أبرز المواد
 الصحة تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي
أبرز المواد
 الشريدة يُكرم منسوبي إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
منطقة الرياض
 لأسباب سياسية أم لمكافحة المخدرات .. الشرطة الصينية تحتجز 9 طلاب من جامعة نيويوك بينهم أمريكيين
أبرز المواد
 وكيل إمارة الباحة يشيد بجهود تعليم المنطقة نحو دعم ومتابعة العمل التعليمي في منصة مدرستي
منطقة الباحة
 ” تقنية الخرج ” تعلن موعد استقبال طلبات التسجيل في برنامج “أتقن”
أبرز المواد
 “التحلية” تُخفض الانبعاثات الكربونية 22% من إجمالي المستهدف للمملكة حتى 2030
أبرز المواد
 وكيل إمارة المنطقة يرعى ختام مسابقة ” معا لنتألق” التي نظمها تعليم الباحة
منطقة الباحة
أكثر من 40 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن

أكثر من 40 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن

أبرز المواد
الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية

الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية

أبرز المواد
جامعة الباحة تنظم ندوة “المال العام أمانة”

جامعة الباحة تنظم ندوة “المال العام أمانة”

أبرز المواد

لأسباب سياسية أم لمكافحة المخدرات .. الشرطة الصينية تحتجز 9 طلاب من جامعة نيويوك بينهم أمريكيين

لأسباب سياسية أم لمكافحة المخدرات .. الشرطة الصينية تحتجز 9 طلاب من جامعة نيويوك بينهم أمريكيين
http://almnatiq.net/?p=962523
المناطق - وكالات

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة “واشنطن بوست”، أمس الأربعاء، إن الشرطة الصينية احتجزت 9 طلاب من “جامعة نيويورك” في شنغهاي، بينهم 6 أمريكيين ومغربي، في حادثين منفصلين الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن أحد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة قولهم إن “طالبين أُلقي القبض عليهما في حانة، أحدهما تعرّض رأسه للركل من قبل الضباط، بينما أصيب الآخر وهي امرأة، بكدمات أثناء القبض عليها من قبل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية”.

وقال طلاب وعاملون في الجامعة إن 7 طلاب في مجموعة منفصلة ضمت جنسيات من الولايات المتحدة وفنلندا والمغرب وماليزيا تم اقتيادهم إلى الحجز، أثناء تواجدهم في منزل تجمعوا فيه لحضور حفل عيد ميلاد.

وليس واضحاً ما إذا كان القبض على هؤلاء الطلاب جاء في إطار سياسة الصين الصارمة في مكافحة المخدرات، أو لأسباب سياسية في ضوء تدهور العلاقات بين البلدين، في حين أوضحت “واشنطن بوست” أن تحليلاً خضع له الطلاب للكشف عن تعاطيهم للمخدرات، أظهر نتائج سلبية وأُطلق سراحهم لاحقاً بعد احتجازهم فترة راوحت من 11 إلى 16 ساعة.

“نظام مُبهم” 

ويستعد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن للقاء نظرائهما الصينيين لأول مرة الخميس.

وعلّق ناطق باسم الخارجية الأمريكية على الاعتقالات، قائلاً إن “النظام القانوني الصيني قد يكون مبهماً، والقوانين المحلية تُنفذ تعسفياً، والقضاء لا يتمتع بالاستقلالية عن النفوذ السياسي”.

وأضاف: “نحن على علم بالاحتجاز والإفراج اللاحق عن مجموعة من المواطنين الأمريكيين في شنغهاي. نحن على أهبة الاستعداد لتقديم جميع الخدمات القنصلية المناسبة”.

وفي المقابل، قال متحدث باسم “جامعة نيويورك” في شنغهاي إن الجامعة “لا تعرف سبب إلقاء السلطات الصينية القبض على الطلاب الحاضرين حفل عيد الميلاد. نعتقد أن الشرطة كانت تستهدف شخصاً محدداً”.

روابط ذات صلة

أكثر من 40 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن

أكثر من 40 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن
الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب يلامس أعلى مستوى في أسبوعين
الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية

الكلية التقنية بنجران تنفذ عن بُعد برنامج “التثقيف التعليمي والمهني” لطلاب المرحلة الثانوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*